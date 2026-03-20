«Великий человек»: Сильвестр Сталлоне почтил память Чака Норриса

Звезда «Рокки» и «Рэмбо» Сильвестр Сталлоне почтил память умершей звезды боевиков Чака Норриса. Трогательный пост актёр опубликовал на своей странице в соцсетях.

© Чемпионат.com

Артист написал, что отлично провёл время с Норрисом, имея в виду съёмки боевика «Неудержимые 2». Сталлоне назвал звезду «Крутого Уокера» великим человеком. Он также выразил соболезнования семье артиста.

Я отлично провёл время, работая с Чаком. Он был американцем во всех смыслах. Великий человек. Мои соболезнования его замечательной семье.

О смерти Чака Норриса стало известно 20 марта. Артист и мастер боевых искусств скончался в возрасте 86 лет. Причину его смерти семья решила пока не раскрывать.