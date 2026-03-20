«Все знают, кто он». BadComedian — о наследии Чака Норриса

Актер Чак Норрис умер на Гавайях в возрасте 86 лет. Кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с «Газетой.Ru» оценил вклад актера в мировой кинематограф. Он отметил, что новости о смерти Норриса — «неожиданные».

«Я не скажу, что для меня, как для ребенка девяностых, он был знатным героем боевиков. Тем не менее, я как раз узнал про него из-за сериалов про Уокера, техасского рейнджера — культовый для детей 90-х сериал, и взрослых он немного зацепил. Потом уже, когда появился интернет, появились и шутки, которые пришли с Запада, про всемогущество Чака Норриса. Эти шутки дали, наверное, вторую жизнь его карьере: и на Западе, и у нас, и все его почитают и любят. При этом не так много его фильмов смотрели. Люди постарше смотрели, соответственно, его схватки с Брюсом Ли. У нас в стране чуть меньше [люди поколения] перестройки застали знаменитый треш, где Советский Союз напал на Америку. Ну и, наверное, самое популярное за последнее время — это «Неудержимые», где он в роли камео снялся, отдал дань уважения всем этим шуткам, которые ходят про него в интернете. Это интересная медийная персона», — отметил он.

Баженов отметил, что для своего возраста Норрис был достаточно бодрым. Актер активно вел соцсети, добавил кинокритик.

«Не сказать, что за его плечами такие фильмы, которые каждый смотрел. Но при этом про него каждый в курсе. Все знают, кто он такой, знают какие-то шутки, с ним связанные мемы. И это, конечно, удивительно. В том плане, что действительно огромное количество людей просто знают его как легендарный образ. Не так давно он выкладывал ролики, где-то там, в гору он ходил и выглядел весьма бодро. Постоянно, в общем-то, освещал свою жизнь. Периодически выкладывал свои ролики, где тренировался. Хотя, казалось бы, возраст. Новость совершенно неожиданная», — заключил он.

Накануне звезду боевиков и мастера боевых искусств госпитализировали на Гавайях. Причины не указывались, однако утверждалось, что Чак Норрис чувствует себя хорошо. Известно было только, что он попал в больницу сразу после тренировки.

На счету актера съемки в 50 фильмах. Начал он свою карьеру еще в 1968 году, а первая серьезная роль у Норриса была в киноленте с участием Брюса Ли — «Путь дракона».