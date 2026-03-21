Наташа Бардо поделилась фильмами, которые заставляют задуматься

Актриса Наташа Бардо («Уволить Жору», «Исправление и наказание») призналась в любви кинокартинам, задающим вопросы с неоднозначными ответами. Списком любимых фильмов и сериалов звезды с «Газетой.Ru» поделилась пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН».

По словам Бардо, ей особенно близки фильмы, которые оставляют послевкусие — когда проходит время, а зритель все еще помнит не конкретные сцены, а ощущение. Свой топ-лист фильмов актриса называет отражением важных жизненных уроков, внутренних переживаний, побед и переосмысления себя.

«"Дневник памяти" стал для меня откровением о природе любви. Не той, что существует в красивых словах и обещаниях, а той, что проверяется временем, болезнями, расстояниями и выбором. Есть сцена, которая каждый раз трогает до глубины души. Момент, когда герои на мгновение снова ощущают друг друга, и кажется, что весь мир вокруг исчезает. Там нет громких слов, только тихая сила присутствия, которая учит ценить моменты, когда быть рядом значит больше, чем всё остальное. Со временем я начала видеть в этом фильме не только романтику, но и глубокую философию человеческой преданности, того, как мы продолжаем любить, даже когда кажется, что все потеряно», — говорит она о драме Ника Кассаветиса 2004 года.

Понравился Бардо и боди-хоррор 2024 года «Субстанция» — кинохит Корали Фаржа с Деми Мур.

«"Субстанция" — для меня это фильм о возрасте, о том, как мы меняемся и как время оставляет свой отпечаток на теле, сознании и восприятие мира. Он заставляет задуматься о том, что мы не можем остановить время, но можем выбрать то, как его прожить. Особенно запоминаются сцены, где персонажи сталкиваются с собой настоящим, с тем, чего не вернуть. И с каждым годом я вижу в этом фильме все больше правды о том, как жить в гармонии с собой», — объясняет она.

Также Бардо призналась в симпатии сериалу «Наследники».

«Это не просто сериал, это как смотреть на дворец с красивым фасадом. Все блестит и сверкает снаружи, а внутри сплошные трещины, которые невозможно скрыть. Это сериал о людях, у которых есть все, но не хватает человечности. История на экране про невероятно тонкую грань между настоящим собой и маской, которую требуется носить для общества. Я возвращаюсь к этому сериалу снова и снова, потому что он учит смотреть глубже. Он показывает, как легко потеряться в амбициях, в борьбе за власть, признание и любовь, и как же сложно остаться собой», — делится она.

Попал в список любимых фильмов актрисы и проект с собственным участием — фильм «Уволить Жору» Марюса Вайсберга. Его актриса ценит за рассказ о людях, которые пытаются сохранить достоинство в абсурдных обстоятельствах.

Картина Петра Тодоровского «Интердевочка» 1989 года тоже пробрался в топ-5 звезды. Для Бардо это фильм о внутренней свободе, о смелости быть честной с собой, о способности идти своим путем, несмотря на страх.

По словам актрисы, все эти фильмы задают вопросы, на которые невозможно ответить однозначно.