«Угрожали убийством». Паапа Эссьеду рассказал, как к нему отнеслись фанаты Гарри Поттера

Издание The Times взяло интервью у исполнителя роли Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер» Паапы Эссьеду. Он рассказал о своём отношении к франшизе.

© Чемпионат.com

По словам артиста, он обожал читать «Гарри Поттера» в детстве. Решение об участии в новом проекте ему далось тяжело, ведь сниматься придётся долго. Кроме того, Эссьеду заявил, что ему угрожали убийством в соцсетях, когда узнали, что он будет играть Северуса Снейпа.

«Я обожал Гарри Поттера. Я никогда не смотрела фильмы, но книги были для меня способом отвлечься от повседневности, когда другие вещи давались мне с трудом. Играть в сериале — это серьёзное решение. К моменту окончания мне исполнится 45, и я понимаю, что моя жизнь сильно изменится, но я должна просто смириться с этим. Реальность такова, что если я посмотрю в соцсети, то увижу, как кто-то пишет: "Я приду к тебе домой и убью тебя". Хотя я надеюсь, что со мной все будет в порядке, никто не должен сталкиваться с этим, выполняя свою работу».

Съёмки первого сезона «Гарри Поттера» подходят к концу в Великобритании. Премьера шоу состоится в начале 2027 года в онлайн-кинотеатре HBO Max.