Сэди Синк рассказала, какими были съемки в «Человеке-пауке: Новый день»

Актриса Сэди Синк, известная по «Очень странным делам», снялась в «Человеке-пауке: Новый день». Она поделилась опытом со съёмок картины, о чём ранее не говорила.

По словам Синк, работать над картиной ей понравилось. Съёмки в ленте она назвала самыми спокойными среди всего, где она снималась раньше. Почему именно, она уточнять не стала.

Блокбастер выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины стал Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель.