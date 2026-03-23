Джон Бойега высказался о возможном возвращении в «Звездные войны»

Актёр Джон Бойега, исполнивший роль Финна в трилогии сиквелов «Звёздных войн», подтвердил, что общался с президентом Lucasfilm Дейвом Филони о возможном возвращении во франшизу. Об этом актёр заявил на панели конвенции MEGACON Orlando.

Когда один из зрителей крикнул «Позвони Дейву Филони», Бойега ответил:

На самом деле я уже это сделал.

Филони возглавил Lucasfilm в январе 2026 года, сменив Кэтлин Кеннеди. Бойега ранее критиковал Disney за обращение с его персонажем: в 2020 году актёр заявил, что темнокожего героя представили как ключевого, но затем отодвинули на второй план.

В случае возвращения Финн станет не первым персонажем трилогии сиквелов, вернувшимся во франшизу, — Дэйзи Ридли также готовится к съёмкам сольного фильма о Рей, анонсированного ещё в 2023 году. Ближайшей премьерой по «Звёздным войнам» станет фильм «Мандалорец и Грогу» — он выйдет в прокат 22 мая.