Ярмольник высказался о фильмах про современность

Ярмольник считает, что кино о современности быстро устаревает
Актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник считает, что фильмы, стремящиеся зафиксировать настоящее, быстро теряют актуальность. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
"Время меняется очень быстро. Кино, которое пытается зафиксировать современность, быстро устаревает: пока ты его снимаешь как историю про сегодня, оно уже превращается в историю про вчера", - сказал он.
Ярмольник добавил, что рассматривает различные предложения о работе в кино, однако большинство проектов находится на "уровне сценариев и переговоров".
"Я уже много лет придерживаюсь такого принципа: соглашаюсь на съемки только в том случае, если картина мне по-настоящему интересна - и с точки зрения ансамбля создателей, и с точки зрения самого материала", - заключил он.