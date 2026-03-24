Ярмольник высказался о фильмах про современность

Актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник считает, что фильмы, стремящиеся зафиксировать настоящее, быстро теряют актуальность. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Время меняется очень быстро. Кино, которое пытается зафиксировать современность, быстро устаревает: пока ты его снимаешь как историю про сегодня, оно уже превращается в историю про вчера", - сказал он.

Ярмольник добавил, что рассматривает различные предложения о работе в кино, однако большинство проектов находится на "уровне сценариев и переговоров".