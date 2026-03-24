Цыганов объяснил нежелание болеть за свою жену на премии «Ника»

Актер Евгений Цыганов высказался о номинации своей супруги Юлии Снигирь на престижную кинопремию «Ника». Его слова передает издание Voice.

Евгений Цыганов объяснил нежелание болеть за свою жену на премии «Ника»
Артист признался, что не болел за свою супругу во время вручения премии за лучшую женскую роль, которая получила номинацию за игру в фильме «Мой сын».

«Чего за нее болеть? Она здорово сыграла, но уже не в первый раз. Что, каждый раз болеть? Так можно и не выдержать», — сообщил Цыганов журналистам.

Ранее актер Константин Хабенский прокомментировал получение награды кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль. Получая престижную награду за роль в картине «Здесь был Юра», артист признался, что считал свою работу в проекте ролью второго плана.