Голос Калиостро оказался мастер-классом Армена Джигарханяна

Говорит и показывает Джигарханян. Как он показывает, мы все знаем, видели, восхищались. А как говорит… Только говорит. Ну да, АрмЕнское радио сейчас вам это покажет. Всего лишь один пример, но какой!

По «Культуре» опять дали «Формулу любви», захаровско-горинский шедевр. Графа Калиостро, вы знаете, сыграл Нодар Мгалоблишвили, замечательный грузинский артист. И сыграл великолепно. А какие глаза! В общем, это чудо, удача, что Марк Захаров вышел именно на него, нашел его и пригласил. Но чьим же голосом он там говорит, господин Калиостро? Такой голос один на миллион, и не узнать его невозможно. Если вы еще сомневались, то я вам скажу точно: говорит Армен Джигарханян.

Но как говорит! Смотрите, сколько там интонаций, подтекстов, необыкновенных связок. А какая тональность, вы только послушайте! Каждая фраза — отдельный смысл. И еще там юмор, конечно, ирония. Вот так Джигарханян одним голосом сделал эту роль. Ну, 50 процентов роли уж точно.

Во время съемок «Формулы любви» Джигарханяну 49. Всего-то! Он уже в своей самой необыкновенной звездности, что в театре, что на экране. Он уже Мастер, которого боготворит или просто так любит, необыкновенно ценит его режиссер Андрей Гончаров в Маяковке, ну и все кинорежиссеры, само собой, у кого он снимался. А снимался он фантастическое количество раз, мировой рекордсмен в этом деле. Да, ни от чего не отказывался, ни от одного предложения. Казалось, растрачивал себя, девальвировал. Да ничего подобного! Даже мимолетную, легкую, поверхностную роль он мог сыграть так стильно, ярко, на разрыв. Причем в любом жанре — мы же помним его судью Кригса из «Здравствуйте, я ваша тетя». О, ты мой Кригсеночек!

Но здесь только голос, в «Формуле любви». Один лишь голос. Это мастер-класс на самом деле, учитесь, друзья артисты. Но все равно так не сможете, мало кто сможет.

Потом Джигарханян перешел в Ленком к Марку Захарову. Он должен был сыграть Тевье в «Поминальной молитве», после того как не стало Евгения Леонова. Да и кто если не он?! Но тут Армен Борисович как-то в себе засомневался и вышел из игры перед самой премьерой. Такого с ним раньше не бывало никогда, он же всегда и во всем был первым. Но здесь… Возможно, видел гениальную игру Леонова и понял, что даже он не сможет показать тот же уровень. И ушел из Ленкома, основал свой театр.

Продолжал играть в кино безукоризненно, опять много и безотказно.

О личном не будем, к несчастью, это всё происходило на наших глазах. Не нам судить, грешным, это только его и только с ним. И навсегда останется он в нашей памяти как большой, огромный артист милостью божией. А еще мудрец, истинный философ.

Вот так, по голосу, его и узнаете. И восхититесь, даже не видя его. Ну, пересмотрите это замечательное кино и посмакуйте, что и как говорил великолепный Калиостро. Голосом Армена Джигарханяна.