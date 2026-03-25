Меган Маркл планирует вернуться в кино

Герцогиня Меган Маркл вернется к съемкам в кино после семилетнего перерыва. Об этом сообщает Daily Mail.

Кастинг-директор и давняя приятельница герцогини Элиза Робертс рассказала о планах Меган Маркл, которыми та поделилась на благотворительном вечере. По ее словам, жена принца Гарри решила вернуться к актерской карьере и съемках в кино после семилетнего перерыва.

«Я думаю, она вернется. Пришло время», — заявила Робертс.

В конце февраля герцог и герцогиня Сассекские вместе с делегацией ВОЗ приехали в центр для наркозависимых и фонд развития человеческого потенциала в Аммане. 44-летняя Меган Маркл появилась на публике в черных брюках и коротком сером пальто. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж.

До этого Меган Маркл и принц Гарри посетили баскетбольный матч звезд NBA в США. Во время мероприятия герцогиня прижималась и обнимала супруга. Однако интернет-пользователи посчитали, что Маркл специально демонстрирует чувства на публике и осудили ее за неискренность.