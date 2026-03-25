Умер актер из сериала «Хирург» Тихон Котрелев

В возрасте 49 лет скончался российский актер театра и кино Тихон Котрелев, сообщает портал Kino-teatr.ru. Ранее артисту был диагностирован панкреонекроз - смертельно опасное осложнение острого панкреатита.

23 марта сестра Котрелева сообщила, что не может дозвониться до брата, на связь с родными он не выходил три дня. Впоследствии появилась информация о том, что он якобы находится в больнице.

Будущий артист родился в Москве, его дедом был поэт Николай Котрелев. После окончания РГГУ работал журналистом в нескольких крупных изданиях и на телеканале "МузТВ", был актером "Студии театрального искусства".

Окончив актерскую мастерскую Сергея Женовача на режиссерском факультете РАТИ-ГИТИС, Котрелев играл в спектаклях "Мальчики", "Как вам это понравится", "Об-ло-мов-щина…".

Известны его работы в фильмах "Космос засыпает" и "Зона", а также сериалах "Хирург", "Тихий Дон" и "Маргарита Назарова".

О дате и месте прощания будет объявлено позже.