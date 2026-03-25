Кирстен Данст сыграет в сиквеле «Горничной»

Трехкратная номинантка на премию "Золотой глобус" Кирстен Данст ("Падение империи") исполнит одну из главных ролей в триллере "Тайна горничной" - сиквеле хита 2025 года "Горничная" с Сидни Суини и Амандой Сайфред.

Сценарий будет основан на романе Фриды Макфадден "Секрет горничной". По сюжету, девушка с непростым прошлым нанимается прислугой к очередной состоятельной паре, но ей не разрешают видеться с хозяйкой, которую и сыграет Данст. Вскоре работа превращается в опасную игру, полную тайн и скандалов.

Режиссером снова выступит Пол Фиг ("Охотники за привидениями", "Простая просьба"), сценаристом - Ребекка Сонненшайнс ("Пацаны", "Дневники вампира"), работавшая над оригинальным фильмом.

Дата премьеры пока не объявлена.