Особенности национального характера: 75 лет актеру Алексею Булдакову

75 лет назад родился народный артист России Алексей Булдаков. Он с юности мечтал стать актёром, а настоящая слава пришла к нему после выхода ленты «Особенности национальной охоты», где он сыграл генерала Иволгина.

© Кадр из фильма «Особенности национальной охоты»

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года. Семья жила на Алтае в селе Макаровка. Отец был шофёром, а мать, как вспоминал артист, «кем только не работала — и дояркой, и в свинарнике, и овощи колхозные сажала». У Булдаковых было пятеро детей.

В 1960-х семья перебралась в город Павлодар Казахской ССР. В юности Булдаков занимался боксом и классической борьбой, увлекался авиамоделированием и грезил о небе — друзья прозвали будущего актёра Лётчиком.

Посвятить жизнь искусству Алексей решил в восьмом классе, увидев фильм Леонида Лукова «Большая жизнь» с Борисом Андреевым и Петром Алейниковым. Последнего он считал своим «крёстным отцом» в творческом плане.

После окончания школы он сдал экзамены в молодёжную студию при Павлодарском драматическом театре. Хотя во втором туре возникли неожиданные проблемы: нужно было предоставить фотографии, а у него не было денег, чтобы их сделать. Но на Булдакова обратил внимание один из преподавателей и уговорил абитуриента не сдаваться.

В 1969 году Алексей Булдаков окончил студию и был принят в труппу театра, однако вскоре ушёл на срочную службу. После армии недолго играл в Томском драмтеатре, но, поссорившись с руководством, вернулся в Павлодар. Он чуть не ушёл из профессии, даже работал на тракторном заводе в обрубочном цеху, обтачивал отлитый металл.

Тем не менее артист вернулся на сцену, присоединившись к труппе областного русского драмтеатра в Караганде. В 1982-м он начал играть в кино: друг включил его в картотеку «Ленфильма», и артиста пригласили сняться в ленте «Сквозь огонь». Свою первую главную кинороль Булдаков исполнил в фильме «Семён Дежнёв» (1983) режиссёра Николая Гусарова.

После съёмок картины Юрия Тупицкого «В лесах под Ковелем» (1984), которые проходили в Минске, Булдаков перебрался в столицу Белорусской ССР и играл в театре-студии при «Беларусьфильме».

Легендарный генерал Иволгин, он же Михалыч, из фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» стал для Булдакова знаковой ролью. Однако яркого персонажа артист не любил: некоторые режиссёры отказывали ему в работе, чтобы на новых героев не ложился отпечаток старого образа.

«С одной стороны, Михалыч популяризировал актёра Алексея Булдакова, с другой — сделал мне подляночку... Я прекрасно знал Александра Демьяненко. Это был замечательный, глубокий артист. А для народа — Шурик, и всё. Помню, идём мы с Демьяненко по городу на съёмки, ему уже 60, седой, слышу, вслед говорят: «О, Шурик!» Он жутко обижался. А Анатолий Кузнецов! Идём с ним по Астрахани, а прохожие нам вслед: «О, белое солнце пустыни пошло», — объяснял артист.

Комедия «Особенности национальной охоты» вышла в 1995 году и завоевала Гран-при Большого конкурса и Приз гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Кинотавр», была номинирована на премию «Хрустальный глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах и отмечена тремя премиями «Ника». Позже сняли ещё несколько фильмов с тем же актёрским составом.

Судьбоносные встречи: от Лебедя до Долиной

Считалось, что киношный Иволгин списан с генерала Лебедя. Когда фильм уже вышел, Булдаков познакомился с политиком — тот рассказал, что действительно почувствовал сходство, посмотрев картину. Впоследствии Алексей Булдаков и Александр Лебедь дружили.

Особые отношения связывали Булдакова с Владимиром Высоцким. Они виделись лишь однажды и были едва знакомы, зато их творческие биографии переплелись. У Булдакова тоже был низкий хрипловатый голос, он очень похоже исполнял песни старшего коллеги. Рассказывали даже, что в одном московском театре Алексея Ивановича не приняли на работу, заявив: «Зачем нам второй Высоцкий».

Но позже его пригласили помочь с восстановлением фильма «Интервенция». Картина 20 лет пролежала на полке, и режиссёр Геннадий Полока делал новую версию уже после смерти Высоцкого. Он попросил Булдакова озвучить сцены, которые не входили в первоначальный монтаж. Артист так озвучил фразы Высоцкого, что два голоса невозможно было различить.

Кроме того, Алексей Булдаков проявил себя в музыке. Он записал несколько альбомов, сотрудничал с композитором Евгением Бедненко. Также артиста можно увидеть в клипе на песню Ларисы Долиной «Погода в доме».

В 1999 году актёру присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2009-м — народного.

Личная жизнь «генерала Иволгина»

В одном из интервью Булдаков вспоминал свою первую любовь. В юности он устроился в пионерлагерь рабочим, а девушка Лида трудилась там поваром. После совместно проведённого лета они почему-то не обменялись адресами и в итоге случайно увиделись только через несколько лет. К тому времени Лида уже была замужем и родила ребёнка.

Алексей Булдаков впервые женился в середине 1980-х на актрисе Людмиле Кормуниной. Они познакомились, когда артист переехал в Минск. В браке родился сын Иван. Но к началу 1990-х супруги расстались.

Второй избранницей Булдакова стала директор обувного магазина, её также звали Людмила. Она поддержала мужа в 1990-х, когда тот брался за любую работу в кино и рекламе и даже был готов устроиться грузчиком.

Супруга посоветовала Алексею Булдакову не бросать профессию, взяла на себя обеспечение семьи, а когда артист добился успеха, стала сочетать обязанности домохозяйки и пресс-секретаря. Её Булдаков называл своей второй половинкой. Кроме того, Людмила Булдакова участвовала в записи некоторых песен мужа.

«В женщине должно быть всего понемножку. Ей нужно быть в меру красивой, в меру кокетливой, в меру умной и в меру глупой. Когда что-то преобладает — это не мой идеал», — говорил актёр.

Алексея Булдакова не стало 3 апреля 2019 года. Во время гастролей в Улан-Баторе (Монголия) у артиста оторвался тромб. Актёра похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, ему было 68 лет.