Юлия Афанасьева рассказала о закулисье актерской профессии

Фильм «Дед Фомич» скоро выйдет на экраны. Картина повествует об авантюрном дедушке, который мечтает наладить отношения с внуками. «Вечерняя Москва» пообщалась с Юлией Афанасьевой, которая исполнила одну из главных ролей.

© Вечерняя Москва

— Юлия, в картине вы сыграли в паре с Никитой Кологривым. Что больше всего запомнилось в проекте?

— То, как неожиданно мы с Никитой Кологривым попали на проект. На момент нашего появления фильм уже был практически завершен, а наших персонажей не существовало. Но потом в сценарий дописали «флешбэк» из молодости героев. О том, что нас утвердили, я узнала в последний момент: мне позвонил агент и сказал, что через пару дней у нас смена и мы с Никитой Кологривым должны сыграть пару. Ранее мы снимались вместе в сериале «Чикатило», но там мы были абсолютно в других амплуа. Самым неожиданным и сложным испытанием стал парик. Я впервые в жизни снималась в нем целый день. Я не ожидала, насколько это физически тяжело — от парика болит голова, он сильно стягивает кожу... Парик нельзя было трогать и тем более снимать, поэтому даже на обеде я сидела буквально как кукла, боялась лишний раз пошевелиться: на корректировки не было бы времени.

— У вас очень выразительный низкий голос. Знаю, что в начале пути это было проблемой...

— Такая особенность была тяжела психологически. Но со временем я поняла, что все это во многом было связано с нервным напряжением: экзамены, ответственность, страхи... В институте мне прямо говорили, что мне нужно исправить голос, поставить брекеты и похудеть, что только тогда я смогу сниматься в кино. Но педагоги на самом деле не гнобили меня — они подсказывали важные вещи, которые мы, будучи студентами, не всегда могли понять.

— Как проходили первые кастинги?

— Когда я приходила на кастинги в агентства, нам объясняли, что актеры в каком-то смысле — продукт, который будут «выбирать», как помидоры на рынке. С этим мне было сложно внутренне согласиться. В киносреде могут сказать довольно болезненные вещи. К этому нужно быть готовым, потому что если ты неуверенный в себе человек, можно легко сломаться или замкнуться.

— Вы познакомились со своим мужем-режиссером на съемочной площадке. Есть ли сложности, с которыми приходится сталкиваться, когда творчество пересекается с личной жизнью?

— В быту мы обычная семья — с повседневными делами. А на площадке мы существуем в пространстве творчества и взаимного уважения: я что-то предлагаю, Саша что-то предлагает, и мы вместе работаем над общей задачей. Саша прекрасно принимает мои творческие особенности и ритм жизни. Он понимает, что иногда мне срочно нужно с утра встать и записать пробы, потому что дедлайн, нужно быстро разобрать роль. В такие моменты он всегда рядом и помогает. Если бы рядом со мной был человек нетворческой профессии, ему было бы сложно понять мой образ жизни. Мы живем в довольно хаотичном графике. Но всегда стараемся находить возможность быть рядом. Если экспедиция у меня или у Саши, мы приезжаем друг к другу, даже если не работаем в одном проекте.

— Как вы восстанавливаетесь после интенсивных съемок?

— Иногда достаточно выспаться и пару дней уйти в себя — по минимуму общаться с людьми, провести время дома. Лучший отдых — это перезагрузка в путешествиях в горы.

— В вашем портфолио — роли в кино, театре, озвучивание. Что из этого высчитаете своей главной творческой стихией?

— Моя главная творческая стихия — кино. Хотя изначально все было иначе. Когда я училась в театральном институте, я была абсолютно убеждена, что иду туда ради театра. Мне казалось, что театр — это основа профессии. Потом я долго служила в антрепризе, создала свой спектакль. Но сейчас с театром у нас разлука, но я по нему скучаю и надеюсь на воссоединение.

— Есть ли жанр или тип роли, о которых вы мечтаете, но пока не довелось воплотить?

— Сейчас мечтаю сыграть злодейку в хорошем, качественном фэнтези. Причем не просто отрицательного персонажа, а, например, ведьму — сильную, красивую, многослойную. Мне кажется, в таких ролях заложен огромный потенциал для актерской фантазии и глубины.

— Часто говорят, что звезды должны «подавать пример». Как вы относитесь к этому?

— Артист должен вести за собой людей, вдохновлять их на хорошие дела, прививать любовь к миру и природе, а не только работать ради денег. Что касается ценностей, которые я стараюсь транслировать, — я просто живу так, как чувствую. Мне близок здоровый образ жизни, спорт, уважение к себе и своему телу. Я делюсь этим в соцсетях без нравоучений, и мне правда очень приятно, когда люди пишут, что это их вдохновляет.

ДОСЬЕ

Юлия Афанасьева родилась 4 мая 1992 года в Московской области. В 2015 году окончила ИСИ (мастерская В. Коняева и Игоря Яцко). После выпуска играла в антрепризе на сцене Театра Луны, ЦДЛ, в Театре имени Владимира Маяковского. За время карьеры снялась в 27 картинах, в том числе в популярном сериале «Чикатило», где исполнила роль следователя Ирины Овсянниковой.