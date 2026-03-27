Верник раскрыл тайну любви россиян к Фанни Ардан и Ирине Муравьевой

В День театра, 27 марта, в Москве пройдет церемония награждения специальными премиями "Золотой маски", их вручат выдающимся артистам и режиссерам, а также тем, кто внес большой вклад в развитие русской сцены. Среди лауреатов две актрисы, которые не нуждаются в представлении, - Фанни Ардан и Ирина Муравьева.

© Российская Газета

Накануне об артистках шла речь в интервью с известным театроведом и журналистом Вадимом Верником, которое он дал "РГ" как раз по случаю Дня театра. В 90-е годы нашему собеседнику посчастливилось увидеть актрису в одном из парижских театров.

"Фанни Ардан была так прекрасна актерски, что я, не зная французский язык, понимал практически все, - рассказывает Вадим Верник. - Это большая артистка, которую знают и любят по всему миру".

Верник также вспомнил, как его брат, артист Игорь Верник, с которым они снимали во Франции документальный проект, после спектакля прорвался за кулисы. Ему захотелось взять у звезды интервью.

"Ардан такой наглости не ожидала, пыталась объяснить, что у них так не принято, что нужно заранее договариваться, но для Игоря слова "нет" не существует. В общем, он ее убедил, и через 15 минут мировая звезда давала интервью".

А недавно в эфире телеканала "Россия-Культура" вышла программа "2 Верник 2", главной героиней которой стала Ирина Муравьева. Программа вызвала широкий резонанс, ее даже повторили в эфире.