Верник раскрыл тайну любви россиян к Фанни Ардан и Ирине Муравьевой

Вадим Верник рассказал, как убедили актрису Фанни Ардан дать интервью
В День театра, 27 марта, в Москве пройдет церемония награждения специальными премиями "Золотой маски", их вручат выдающимся артистам и режиссерам, а также тем, кто внес большой вклад в развитие русской сцены. Среди лауреатов две актрисы, которые не нуждаются в представлении, - Фанни Ардан и Ирина Муравьева.
Накануне об артистках шла речь в интервью с известным театроведом и журналистом Вадимом Верником, которое он дал "РГ" как раз по случаю Дня театра. В 90-е годы нашему собеседнику посчастливилось увидеть актрису в одном из парижских театров.
"Фанни Ардан была так прекрасна актерски, что я, не зная французский язык, понимал практически все, - рассказывает Вадим Верник. - Это большая артистка, которую знают и любят по всему миру".
Верник также вспомнил, как его брат, артист Игорь Верник, с которым они снимали во Франции документальный проект, после спектакля прорвался за кулисы. Ему захотелось взять у звезды интервью.
А недавно в эфире телеканала "Россия-Культура" вышла программа "2 Верник 2", главной героиней которой стала Ирина Муравьева. Программа вызвала широкий резонанс, ее даже повторили в эфире.
"Я считаю, что это была наша журналистская удача, - говорит Верник. - Хотя вы помните, с чего начинается программа? Ирина говорит, что мы заставили ее прийти на эфир. Она ведь из тех, кто практически не дает интервью", - рассказал Верник "Российской газете""Я с детства видел ее на сцене, не говоря уже о кино. Она действительно большая русская актриса, которая занимается только своим делом. Никаких скандалов, истерик, ничего личного. Я всегда благоговею перед такими людьми".