Карибидис рассказал, как коровы повлияли на съемки фильма «Королек моей любви»

Актер Демис Карибидис в эфире «Матч ТВ» рассказал, что во время съемок фильма «Королек моей любви» при появлении коровы в кадре съемки останавливали и ждали, пока животное само покинет площадку.

В четверг в Москве прошла закрытая премьера музыкальной комедии «Королек моей любви». Карибидис сыграл главную роль в картине.

— Наше отношение к коровам немного не подходит к культуре Индии, но надо уважать их традиции. Естественно, мы соблюдали все правила, поэтому когда корова заходила в кадр, приходилось делать большую паузу и ждать, пока она сама не решит уйти, — сказал Карибидис в эфире «Матч ТВ».

Производство фильма осуществлено телеканалом ТНТ и МайВэйСтудией при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор «Централ Партнершип» (входит в «Газпром‑Медиа Холдинг»).

Фильм «Королек моей любви» выйдет в кинопрокат 1 апреля.