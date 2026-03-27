Галустян рассказал о каскадерских тренировках для киносъемок

Актер Михаил Галустян в эфире «Матч ТВ» заявил, что для съемок в фильме «Королек моей любви» ему пришлось несколько месяцев выполнять трюки и проходить каскадерские тренировки.

В четверг в Москве прошла закрытая премьера музыкальной комедии «Королек моей любви». Галустян сыграл одну из главных ролей в картине.

— Мы два месяца готовились. Выполняли трюки, проходили каскадерские тренировки, репетировали танцы, потом приехали в Индию и там это повторяли. В конце мы вышли на съемочную площадку и много дублей делали одно и то же, — сказал Галустян в эфире «Матч ТВ».

Производство фильма осуществлено телеканалом ТНТ и МайВэйСтудией при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор «Централ Партнершип» (входит в «Газпром‑Медиа Холдинг»).

Фильм «Королек моей любви» выйдет в кинопрокат 1 апреля.