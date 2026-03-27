Муравьева объяснила, почему артист должен чувствовать себя как на Олимпийских играх

Специальную премию «Золотой маски» «За поддержку театрального искусства России» в этом году вручили французской актрисе Фанни Ардан. В зале самой артистки не было, но говорили о ней много.

Владимир Машков, президент премии и фестиваля «Золотая маска», вспомнил о недавнем визите Ардан в Москву:

— Фанни Ардан — великая актриса, мировая знаменитость, — Она приехала в Россию, несмотря на все ограничения, несмотря на тяжелейшую ситуацию, которая сейчас складывается в мире, и замечательно провела здесь время. Но по возвращении во Францию ее допрашивали 5 часов: почему она ездила в Россию? с какими целями? поедет ли сюда еще? Разговор, недостойный такого великого мастера. Она была деликатна, но внутренне возмущена.

А еще артист рассказал, что он с Фанни Ардан дружит уже 15 лет. Во время съемок фильма «Распутин» в Санкт-Петербурге он даже проводил для нее экскурсию по городу, который актриса, как сказал Владимир Машков, считает своим родным городом.

В этом году лауреатами специальной премии также стали Ирина Муравьева, Михаил Левитин, Борис Любимов. Всего 14 лауреатов. Премия вручается ежегодно во Всемирный день театра.

В разговоре с прессой Ирина Вадимовна, отвечая на вопрос о необходимости премий, высказалась довольно неожиданно, напомнив, что раньше никаких театральных наград не было:

— Театр — это не Олимпийские игры, — отметила актриса, — Хотя артист на каждом спектакле должен чувствовать себя как на Олимпийских играх.

О присуждении ей награды актриса высказалась скромно:

— Я думаю, главное проснуться завтра и понять, что я люблю искусство в себе, а не себя в искусстве.

Отвечая на вопрос о технологиях в современном театре, актриса трогательно высказалась о молодых актерах: