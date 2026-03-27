Джейми Ли Кертис исполнит главную роль в фильме «Она написала убийство»

Американская актриса Джейми Ли Кертис ("Достать ножи", "Все везде и сразу") исполнит главную роль в полнометражном перезапуске одного из самых популярных сериалов 1980-х годов - "Она написала убийство" (Murder, She Wrote). Об этом сообщает издание Variety.

Сюжет фильма пока остается в секрете, однако известно, что Кертис сыграет писательницу и криминалистку Джессику Флетчер, помогающую полиции расследовать самые запутанные преступления.

Эту роль в оригинальном шоу исполнила ушедшая из жизни в 2022 году Анджела Лэнсбери, не раз утверждавшая, что сериалу не нужен ремейк.

Сценаристами выступят Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело ("Дурные деньги"), режиссер - Джейсон Мур ("Холм одного дерева").

Выход фильма в зарубежный прокат запланирован на 22 декабря 2027 года.