Деревянко назвал секрет актерской органики

Для органичной работы в кино артисту необходимо прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Об этом актер Павел Деревянко сообщил в беседе с ТАСС.

"Актер обязан наблюдать за собой, запоминать свои ощущения и состояния, искать свою органику. Но, прежде всего, нужно быть счастливым человеком, тогда и в работе все будет хорошо", - отметил он.

По словам актера, внутреннее состояние напрямую влияет на профессиональную форму.

"Главное - сохранить внутреннего творца", - отметил Деревянко, добавив, что продолжает развиваться и начал обучение в актерской школе для повышения квалификации.

Деревянко недавно снялся в сериале "Как Деревянко Чехова играл", где в шутливой форме обращается к собственному образу и демонстрирует умение органично играть в кадре. Премьера сериала состоится 30 марта на СТС и сразу после телеэфира на платформе Wink.