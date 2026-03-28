Где и когда похоронят актера из сериала «Тихий Дон»

Церемония прощания с российским актером, режиссером и сценаристом Тихоном Котрелевым состоится в воскресенье, 29 марта, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Об этом сообщил в соцсетях сын актера Петр Котрелев.

«Отпевание папы, Тихона Котрелева, будет в воскресенье, 29 марта, в 12:00», — написал он.

Отмечается, что мероприятие пройдет в покровском храме на улице Нижняя Красносельская. Кроме того, артиста будет похоронен в тот же день на Ваганьковском кладбище в Москве. Сын актера в публикации отметил, что его отец любил большие и шумные компании, поэтому провожать его следует «по-праздничному».

Котрелев умер 25 марта после продолжительной болезни. Актер получил известность благодаря сериалам «Тихий Дон», «Хирург» и «13 клиническая. Начало».

Одной из последних работ Котрелева стала российская драма «Космос засыпает», в котором он исполнил роль отца главного героя. Премьера этого фильма запланирована на 2 апреля.