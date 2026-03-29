Его лучшая роль – он сам: путь Чака Норриса

Мир на этой неделе прощался с главным киногероем XX столетия Чаком Норрисом. Как артист и спортсмен стал не просто легендой, а культурным феноменом, узнал корреспондент «МИР 24» Роман Никифоров.

Он дрался на военной базе, на татами и в ринге, на съемочной площадке. В его актерской карьере немало ярких, крутых персонажей. Но, пожалуй, лучше всего Чаку Норрису удалась роль Чака Норриса.

Российские музыканты Галибри и Мавик вспоминают, что первые строчки их песни появились сразу же вместе с мотивом. Магия.

Галибри и Мавик, музыканты:

«Оно же могло быть «Я как Сталлоне», но почему-то Чак Норрис как будто бы ближе русскому народу. Эта фраза, когда он говорит, что разве это удар».

Чак Норрис приезжал в Россию 17 раз. Он сам это и подсчитал и даже пытался покорить Москву как бизнесмен – превратить Красную Пресню в Беверли-Хиллз. Так назывались ночной клуб и казино, которые он открыл в 1996 году в сталинской высотке. Место, как сказали бы в те времена, «козырное». Историческое здание, центр города, а если что, американское посольство под боком.

Норрис проводил в своем клубе кастинг – отбирал актрис для сериала «Техасский рейнджер».

«Я ездил по всему миру и должен сказать, что русские женщины, наверное, самые красивые женщины, которых я видел в мире», – говорил Чак Норрис.

На Сретенке он еще и в ресторан вложился. И здесь курил сигары с крутым политиком Владимиром Жириновским. Впрочем, в российские лихие 1990-е даже сам Норрис не вписался. Его проекты пришлось закрыть. А вот красивые девушки остались.

Романтический разворот: Чак снялся в клипе сестер Зайцевых «Сумасшедший снег». Говорят, с одной из них – Еленой – у него был роман. В интервью СМИ Елена утверждала, что добиваться ее Норрис начал задолго до съемок клипа, а роман продолжался и после, с тайными визитами голливудской звезды на подмосковную дачу. Подарил колечко с бриллиантом, золотые часы и рыжую собаку.

Актер и каскадер Александр Иншаков познакомился с американской звездой на даче у звезды отечественной – Александра Абдулова. Тот отмечал полувековой юбилей.

Александр Иншаков, президент Ассоциации каскадеров России:

«Друзья пошутили, говорят: «Саша, а слабо с Чаком Норрисом?» Я говорю: «Да не вопрос, я снимаю пиджак». И он так напрягся. Я говорю, что это шутка, у нас гостей не бьют, и с гостями не дерутся, так что на этом все закончилось, продолжали общение нормальное, хорошее».

В обычной жизни Чак вообще казался неконфликтным.

«Он грамотный был человек, в меру уверенный в себе. А зачем ему это показывать?» – рассказал Александр Иншаков.

А вот, скажем, Ван Дамм оставил о себе в России неоднозначные воспоминания.

«Вел себя очень заносчиво. Приехал мэтр такой, хотя мы все знали, кто он и чего. Но он получал от наших ребят реально. И даже не здесь, не в России, а за рубежом. Не буду называть фамилии, имена, но эта история известная», – отметил Александр Иншаков.

Там, где Ван Дамм учился, Чак Норрис преподавал. Именно спортсмен Норрис поддержал спортсмена Ван Дамма в самый трудный момент. Когда тот приехал в Америку, оказался без денег и без ролей, Чак предложил ему работу в своем баре и съемки в эпизодах.

Норрис знал, что такое нужда. Его настоящее имя – Карлос. Родился в маленьком провинциальном городке. Отец – ирландец, у мамы кровь индейцев чероки. Жили в нищете, своего дома не было, ютились в автомобильном трейлере. Карлос – старший из трех детей, рос хилым, замкнутым. Все изменила армия, служба в Корее. Там он и увлекся боевыми искусствами – тансудо, корейским аналогом карате шотокан.

Это он сделал карате в США популярным. Вернувшись, открыл в стране три десятка школ и выиграл шесть чемпионатов мира. Профессиональный рекорд – 183 победы, 10 поражений и две ничьи. Черные пояса не только по карате и тансудо – по дзюдо, джиу-джитсу и тхэквондо. Плюс собственный стиль – чун кук до, то есть «универсальный путь».

Ему нравилось учиться. На актерские курсы, например, он пошел в 34 года. Работать с ним хотели многие знаменитые бойцы. Например, Олег Тактаров по прозвищу Русский Медведь.

Олег Тактаров, актер, мастер спорта СССР по самбо:

«Чак Норрис по молодости смотрелся гораздо лучше, чем все балероны и постановочные ребята. И когда я был в Техасе, это был 1995 год, была мечта попасть к нему в проект, там хотя бы кем-то, хотя бы жертвой».

В кино же Чак Норрис проиграл лишь однажды – Брюсу Ли в фильме «Путь дракона». Позже Чак Норрис рассказал, что именно он научил Брюса Ли бить ногами по голове. Мол, в традиционном вин-чуне – одном из стилей китайского кунг-фу – выше пояса ноги не задирают. Скептики усомнились. Ведь в Америке Брюс Ли тренировался и с мастером тхэквондо – Джуном Ри.

Но вот видео Брюса до знакомства с Чаком: знаменитые «липкие руки» вин-чунь, удары по ногам и даже в мешок на подскоке не выше живота. Извечный спор: кто бы победил в реальном поединке: Брюс или Чак?

Первые мемы о Чаке Норрисе начали появляться в нулевых. Он эту игру с удовольствием поддерживал.

«Человек с интеллектом, он не мог тупо следовать без осознания какого-то, или анализа, или оценки, или следовать принципу «бери больше, кидай дальше». Я считаю, что Чак Норрис очень интеллектуально подошел к своим тренировкам, как к профильным, так и силовым», – рассказал атлетолог Сослан Варзиев.

И ушел с боем, после очередной тренировки.

«У него была энергетика, именно добрая энергетика с доверием», – поделился Сослан Варзиев.

Обычно актеров провожают аплодисментами. Но здесь случай особый. Почему бы не посвятить ему новый мем? Например: если долго смотреть на Чака Норриса, зрение станет стопроцентным, а взгляд – таким пристальным, что даже камера моргнет первой.