Нагиеву все чаще отказывают в съемках: как и на что живет актер

Актер Дмитрий Нагиев практически перестал появляться на российском телевидении. В фильме «Королек моей любви», который выходит на ТНТ, артист тоже не будет участвовать. Все дело якобы в его пацифистских высказываниях: ранее актер заявлял, что сейчас много фильмов про войну, «серость, грязь какая-то беспросветная».

Дмитрию Нагиеву отказывают в съемках в российских кино- и телепроектах из-за репутационных рисков. Сам он подтверждает, что прекратил работу РФ.

Звезда сейчас много времени проводит в ОАЭ, где ведет курсы личностного роста. Несмотря на их внушительный ценник, артист не считает свои доходы значительными.

«Когда пишут, что я инфоцыган, мне до слез смешно. У нас 20 человек на курсе. Сложите эту сумму, а потом вычтите мои перелеты бизнес-классом туда-обратно, траты на еду, проживание на троих. И посчитайте, сколько останется», – признавался Нагиев.

На занятиях актер помогает ученикам развить харизму и раскрепоститься. Действуют три формата: двухдневный, недельный и VIP-программа на один день, сообщает StarHit.

Стоимость начинается от 300 тысяч рублей. Отбоя от желающих пройти обучение у известного актера и получить фото на память хоть отбавляй. По предварительным оценкам, Нагиев зарабатывает таким образом более 90 миллионов рублей в год.

Ранее артист жаловался на нищету. Он заявил, что не успел ничего отложить на безбедную старость, а его пенсия не превысит 20 тысяч.