Джек Блэк хочет сняться в фильме по франшизе Yakuza

Актёр Джек Блэк в недавнем интервью признался, что хотел бы сняться в фильме по франшизе Yakuza. Какую конкретно роль Блэк хочет получить, он не указал, но сыграть в ленте Джек явно горит сильным желанием.

Актёр пошутил, что ему бы вполне подошёл образ полного американца, однако он готов обсудить все эти тонкости с SEGA и другими.

Я собираюсь побороться за эту роль. Не знаю, найдутся ли для меня роли, например, полного американца, но поговорите со мной. SEGA, напишите мне рекламный джингл.

Когда выпустят полнометражную ленту по Yakuza, пока неизвестно. У неё нет ни даты начала съёмок, ни даты выхода.