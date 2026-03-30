Умерла звезда фильма «Мир по Гарпу» Мэри Бет Херт

В возрасте 79 лет скончалась известная американская актриса Мэри Бет Херт. Как сообщает издание Variety, причиной смерти стала болезнь Альцгеймера.

Карьера Херт стартовала в середине 1970-х, наибольшей известности она добилась благодаря выступлениям на Бродвее. Трижды была номинирована на премию "Тони".

Первой крупной киноработой актрисы стала роль в картине Вуди Аллена "Интерьеры" (1978), принесшая ей номинацию на премию BAFTA. Год спустя она сыграла главную роль в романтической комедии "По уши влюбленный".

Впоследствии Херт снималась в фильмах "Мир по Гарпу" (1982), "Дэрил" (1985) "Эпоха невинности" (1993), "Воскрешая мертвецов" (1999), "Семьянин" (2000), "Шесть демонов Эмили Роуз" (2005). Ее последней работой в кино стала трагикомедия Джейсона Райтмана "Бедная богатая девочка" (2011)

Была замужем за выдающимся американским актером Уильямом Хертом, с 1982 года состояла в браке с режиссером и сценаристом Полом Шредером.