Том Фелтон дал странный совет Малфою из нового «Гарри Поттера»

Актер Том Фелтон дал странный совет коллеге Локсу Пратту, которого утвердили на роль героя Драко Малфоя в сериале о Гарри Поттере. Об этом сообщает издание Independent.

Том Фелтон подтвердил, что отправил сообщение 14-летнему Локсу Пратту, когда узнал, что тот сыграет Драко Малфоя. При этом артист не стал давать конкретные советы по актерскому мастерству, но заявил, что Пратт может обратиться к нему за помощью. Фелтон рекомендовал коллеге насладиться процессом, сделать много фотографий и «украсть как можно больше реквизита», чтобы использовать его в будущем.

Сообщается, что другие актеры из оригинального состава «Гарри Поттера», включая Дэниела Рэдклиффа (Гарри Поттер) и Руперта Гринта (Рон Уизли), также обратились к своим преемникам в перезапуске.

26 марта кинокомпания HBO опубликовала на своем YouTube-канале первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень». В ролике представлены основные моменты первой книги серии — получение письма из Хогвартса, знакомство Гарри, Рона и Гермионы в поезде, распределяющая шляпа, квиддич и первые уроки.

В конце тизера было анонсировано, что премьера сериала состоится в католические рождественские праздники 2026 года.