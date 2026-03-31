Филипп Янковский связался с автомобильной мафией

Филипп Янковский олицетворяет собой советское благополучие. Благородное пальто, шарф, изысканная трость. Впрочем, костюмерам и гримерам в случае с Филиппом не нужно много трудиться ради придания респектабельности облику актера. И в роли главы благополучного московского семейства на начавшихся съемках теледетектива Филипп Янковский весьма убедителен.

Филипп вместе с Софьей Эрнст, Павлом Скворцовым, Натальей Рогожкиной, Полиной Гухман, Никитой Шамановым, Ростиславом Бершауэром, Еленой Подкаминской стал пополнением в команде сериала «Мосгаз». Все вышеуказанные, как и уже привычные звезды сериала, принарядились по моде восьмидесятых и стали героями очередного расследования. На этот раз сюжет разворачивается вокруг советской автомобильной мафии, которая в преддверии девяностых превратилась в систему с огромными оборотами.

Майор Черкасов расследует уже свое двенадцатое дело, и похождения советских сыщиков стали для публики еще и сюжетом о сценаристах, у которых все таки должна закончится фантазия. Вполне возможно, что те, кто говорят о ретро-рутине в отношении нескольких недавних сезонов сериала, во многом правы. Однако создатели проекта берут, если не захватывающим сюжетом, то звездами, которых в кадре все больше, а также историческим антуражем и столичными городскими легендами в качестве фона для повествования.

Если же вернуться к Филиппу Янковскому, то ему жаловаться на рутину явно не приходится. В данный момент идет работа еще над четырьмя проектами с участием актера и разброс предложенных образов, в общем, впечатляет. Путешествия во времени от эпохи Екатерины Великой до современности, перевоплощения то в разочарованного жизнью советского интеллигента, то в священника. Возможно поклонники Янковского-режиссера жалеют, что Филиппу пока не удается занять кресло руководителя съемочного процесса, как это было в начале нулевых. Впрочем, с его желанием удивлять ролями и проектам все еще возможно.