Саша Бортич решила взять паузу в актерской карьере

На премьере фильма «В Хогвартс я не попал» актриса Саша Бортич в беседе с журналистами рассказала, как ей удаётся совмещать материнство, бытовые заботы и карьеру: по её словам, для этого нужно не работать. Артистка призналась, что устала переходить от одних съёмок сразу к другим и решила сделать перерыв в карьере.

«Я сейчас не работаю, я теперь диджей. Вожу ребёнка в сад, гуляю с собакой. Такая лайф. Невозможно из мотора в мотор прыгать. Пока живу обычной жизнью, мне очень нравится», — поделилась актриса.

Напомним, что ранее Саша дважды была замужем. С первым супругом — рэпером Вячеславом Воронцовым — она была с 2016 по 2018 год. От второго брака с бизнесменом Евгением Савельевым актриса воспитывает сына Александра, который появился на свет в 2020 году. Сейчас артистка в отношениях с актёром Давидом Сократяном. Накануне Бортич впервые рассказала о том, как зародились её отношения с новым возлюбленным.