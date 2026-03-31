Том Фелтон назвал свою любимую часть «Гарри Поттера»

Актёр Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в фильмах «Гарри Поттер», недавно назвал свою любимую часть картины о мальчике, который выжил. Для Фелтона каждая лента близка, несмотря на то что он смотрел их всего один раз.

© Чемпионат.com

Несмотря на это, именно «Тайная комната» стала для Тома любимой частью. А шестая картина, «Принц-полукровка», позволила актёру как следует отточить свои навыки и показать себя в действии.

Что ж, скажу прямо. Второй фильм, «Гарри Поттер и Тайная комната», всегда был весёлым, потому что в нём был гигантский василиск, Алан Рикман был в отличной форме, и тогда мы уже немного лучше знали своих персонажей.

Сам Фелтон продолжает играть Драко, в этот раз в театральной пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя».