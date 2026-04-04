Шэрон Стоун рассказала о своем лучшем поцелуе на съемках

68‑летняя Шэрон Стоун неожиданно для многих назвала Роберта Де Ниро лучшим партнёром по поцелуям за всю свою карьеру. Вопреки распространённым ожиданиям, пальму первенства актриса отдала не Майклу Дугласу, с которым снималась в страстных сценах «Основного инстинкта».

«Он [Де Ниро] дал мне 50 долларов, а я посмотрела на него и сказала: "Серьёзно? Думаю, за туалет стоит чуть больше 50". Он взглянул на меня, полез в карман и протянул сотню. Потом я наклонилась и поцеловала его — и он просто сразил меня наповал», — вспомнила она в шоу Andy Cohen Live.

Воспоминание актрисы связано с работой над культовой криминальной драмой Мартина Скорсезе «Казино». В фильме Стоун и Де Ниро воплотили образы влюблённых — Джинджер Маккенны и Сэма «Эйса» Ротштейна. Актриса признавалась, что работа с Де Ниро была её давней мечтой. Она рассказывала, что неоднократно пробовалась на роли в проектах с его участием.

Ранее Стоун показала редкое фото младшего приёмного сына.