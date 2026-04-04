Российская звезда «Аноры» снялась в американском независимом кино

Известная российская актриса театра и кино Дарья Екамасова снялась в американском фильме. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

«Это была удивительная ночь, мы снимали на улице в Нью-Йорке, и в каждом окне дома люди смотрели "Оскар". Тогда я ощутила масштаб этого события. Это не большое студийное кино, а независимый фильм. Посмотрим, что из этого получится», — поделилась воспоминаниями Екамасова.

Она также рассказала, что после работы в оскароносном фильме «Анора» Шона Бейкера почти год нигде не снималась. Сейчас Екамасова планирует остаться в России, так как ее дочь пошла в школу.

Актриса также рассказала, как изменился ее подход к выбору проектов в последнее время.

«Раньше, особенно в период съемок "Аноры", я соглашалась практически на все предложения — это был своего рода "челлендж", возможность куда-то поехать, попробовать новое», — объяснила Екамасова. Однако теперь она старается выбирать проекты более осознанно.

Ранее сообщалось, что российская актриса Александра Бортич заявила о паузе в карьере. Она объяснила, что устала от ритма жизни, при котором приходилось браться за новый проект, едва отдохнув от предыдущего.