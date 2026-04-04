Шэрон Стоун раскритиковала откровенные сцены в современном кино

На телешоу CBS Mornings гостем стала звезда культового эротического триллера «Основной инстинкт» Шэрон Стоун. Она рассказала о своём отношении к откровенным сценам в современных фильмах.

По словам актрисы, она перематывает «постельные» эпизоды. По мнению Стоун, они стали слишком жестокими и грубыми.

Сейчас, когда по телевизору показывают сексуальные сцены, я часто перематываю. Не хочу это видеть. Я не хочу сталкиваться со всей этой откровенной, грубой сексуальностью. Это отнимает у меня воображение. А я предпочитаю испытывать тоску, желание. Хочу сохранить это внутри себя.

Стоун также прокомментировала скандальную сцену из «Основного инстинкта», которая стала знаменита по всему миру. Она отметила, что для 1992 года подобный эпизод казался смелым шагом, ведь сейчас этим никого удивить нельзя.