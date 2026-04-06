Наталья Фатеева назвала актрис, которыми восхищается

Одна из самых ярких звезд советского кино – легендарная Наталья Фатеева – в последнее время ведет затворнической образ жизни. Она не появляется на людях и крайне редко рассказывает о своей сегодняшней жизни. Для «МК» легендарная актриса, которой в конце прошлого года исполнился 91 год, сделала исключение.

– Слава Богу, сегодня прохладный день, замечательно, – говорит Наталья Николаевна. – Весна очень тяжелая: слишком много солнца. Непривычно после зимы сразу. Хотите или не хотите, а времена года меняются, и меняется все вокруг. Конечно, хорошо, что кончилась зима! Она тоже тяжелая очень была.

–​ Вы большую часть времени проводите дома. Чем любите заниматься? Фильмы смотрите?

– Я смотрю сериал, который мне нравится. «Первый отдел» называется, с замечательными артистами. Фильмы мне не попадаются. Может быть, из-за того, что я за ними не охочусь.

–​ Вам самой наверняка предлагают сниматься!

– Мне предлагали несколько лет назад. Меня пригласила замечательная наша артистка Рената Литвинова. Она написала сценарий очень хороший, но я, к сожалению, отказалась. Я не могу соединить работу и быт, который у меня очень тяжелый. Для того чтобы сниматься, мне в моем возрасте и с моими делами надо, чтобы не было проблем дома. А то я с чем уйду, туда и приду. Поэтому я отказалась. Сказала, что по медицинским соображениям. Очень сожалею. Но мне сказали, что очень хороший фильм получился. Я рада.

–​ То есть вероятность того, что мы вас увидим на экране в новом проекте, небольшая?

– Вы меня больше не увидите! Зачем? Всему свое время. Ни в коем случае вы меня не увидите. Я вам не покажусь ни за что на свете.

– Вами всегда восхищалась вся страна. А вы кем сейчас восхищаетесь?

– Я настолько плохо знаю наших актеров! Но у нас замечательные артисты есть, которыми можно восхищаться. Сходу запутаюсь в именах… Потрясающаяся Исакова, чудесная актриса. Необыкновенная. Дарья Мороз – замечательная артистка. И мужчин много, которые мне нравятся. Они могут соперничать с актерами всего мира. Но наше кино мало кто знает в мире. В каждой стране всегда существует масса талантливых и необыкновенных людей.

– Раньше вы часто путешествовали. Сейчас поездки не планируете?

– Не смешите меня, пожалуйста. Благодаря нашей медицине я хожу на двух костылях. Какая может поездка быть? Два врача в свое время – один и второй – так относились ко мне, что я имею теперь костыли на всю оставшуюся жизнь. Путешествуйте без меня, пожалуйста. Я объездила много стран. Только в Китае девять раз была!

–​ Наталья Николаевна, а решить вашу проблему со здоровьем невозможно?

– Я никогда не смогу ходить без костылей. Это невозможно исправить. Потому что инфекция, которую мне выращивали вместо того, чтобы вовремя ее убрать, съела мягкую ткань моего бедра. Теперь у меня нет опоры для левой ноги. Поэтому я, к сожалению, вынуждена ходить только на костылях.