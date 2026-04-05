Стивен Спилберг высказался о «Дюне» Дени Вильнева

Издание Empire взяло интервью у легендарного режиссёра Стивена Сплиберга. Он рассказал о своём отношении к фильмам серии «Дюна» Дени Вильнёва.

По словам постановщика, современные экранизации книг Фрэнка Герберта стали одними из лучших фантастических картин. В особенности, Спилберг восторгается сквелом ленты 2024 года, называя его лучшей работиой Дени Вильнёва. Режиссёр также заявил, что с нетерпением ждёт «Дюну 3» и надеется увидеть её раньше всех.

Они входят в число моих любимых научно-фантастических фильмов за всё время. Особенно второй фильм. Я думаю, что сиквел — лучший фильм, который когда-либо снял Дени. Я с нетерпением жду третью часть. Уверен, он покажет её мне гораздо раньше. Я его большой поклонник. Я люблю оригинальные книги, и я думаю, что его дань уважения произведениям похожа на дань уважения Гильермо дель Торо в «Франкенштейне»: он почтил память Мэри Шелли так же, как Дени почтил память Фрэнка Герберта.

«Дюна 3» выйдет в мировом прокате 18 декабря. Картина выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет.