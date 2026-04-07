Звезда сериала «Локи» выпал из окна на съемочной площадке

Американский актер Джонатан Мейджорс, известный по нескольким ролям в проектах "Киновселенной Marvel", выпал из окна. Как сообщает издание Deadline, инцидент произошел на съемочной площадке экшен-фильма, у которого пока нет официального названия.

© Российская Газета

36-летнему артисту была оказана помощь, в настоящий момент он чувствует себя хорошо. Вместе с Мейджорсом с двухметровой высоты упал его коллега Джей Си Килкойн, которому повезло меньше - пришлось накладывать швы на всю руку.

Члены съемочной команды заявили, что отказываются продолжать работу без обеспечения должной безопасности.

Детали боевика пока держатся в секрете, инсайдеры отмечают, что по сюжету он близок к культовым "Красному рассвету" и "Игрушечным солдатикам". Режиссер и сценарист - Кайл Рэнкин ("Беги, прячься, бей", "Ядерная семья", "Сражения солдата Келли").

Мейджорс получил известность после исполнения главной роли в независимом фильме "Последний черный в Сан-Франциско" (2019), год спустя снялся в сериале HBO "Страна Лавкрафта". Чуть позже он исполнил роль "Того, кто остается" в сериале Marvel "Локи" и его альтернативную версию - Канга Завоевателя - в фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (2023).

В марте 2023 года Мейджорс был арестован полицией по подозрению в нападении и домогательстве по отношению к 30-летней женщине, доставленной в больницу с травмой головы.

Адвокату артиста удалось доказать его невиновность, однако уже в декабре он снова попал в новости - его признали виновным по двум пунктам обвинения в харассменте и нападении в отношении его бывшей девушки. Суд приговорил его к участию в 52-недельной программе против домашнего насилия.

После инцидента Мейджорс потерял роли в нескольких крупных проектах, законченная драма "Журнальные мечты" с его участием пропала из графика премьер.