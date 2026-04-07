Настя Задорожная рассказала о съемках интимной сцены в сериале «Клуб»

Актриса Настя Задорная поделилась воспоминаниями о съёмках интимных сцен с актёром Петром Фёдоровым в популярном сериале «Клуб». В беседе с Voice артистка подчеркнула, что проект для своего времени получился дерзким и провокационным.

Задорожная, исполнившая одну из главных ролей, призналась, что на начальных этапах съёмок ей было неловко, но после долгих сезонов работы коллеги перестали стесняться друг друга. Настя уточнила, что на съёмку легендарной эротической сцены ушёл целый день.

«Режиссёр всех выгнал, чтобы никого больше не было. Создал нам атмосферу, чтобы не мешали», — рассказала она.

Задорожная выразила благодарность своему партнёру за профессионализм.

«Петя потрясающий партнёр, очень опытный и внимательный. Я видела результат, у меня не было ощущения, что мы сделали что-то не так», — призналась актриса.

Напомним, что 6 лет назад Настя Задорожная вышла замуж за IT-специалиста, с которым познакомилась в самолёте. В 2024 году у супругов родилась дочь Александра. Некоторое время семья жила в США, однако недавно артистка вернулась в Россию.