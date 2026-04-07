«Даже не здоровались»: Кожевникова рассказала о поведении Кещяна на съемках «Универа»
В скором времени состоится премьера сериала «Универ 15 лет спустя», в котором снялись герои первых сезонов. Актриса Мария Кожевникова, сыгравшая Аллу, рассказала о процессе съемок ранних сезонов со своим коллегой Араратом Кещяном, сыгравшим Майкла.
По ее словам, во время работы над проектом между актерами возникла неприязнь, которую они не скрывали за пределами съемочной площадки. Ранее об этом высказывался Кещян.
Кожевникова призналась, что у нее с Кещяном были конфликты, однако сценаристы решили делать из Аллы и Майкла любовную пару, поэтому во время съемок актером приходилось мириться.
— Надо отдать должное: и я, и он подошли к этому профессионально. Во время работы у нас никогда не возникало никаких вопросов — играли то, что было необходимо. Но за пределами съемок мы не общались и даже не здоровались, можно сказать, игнорировали друг друга. А конфликты у нас возникали очень бытовые, — вспоминает актриса.
При этом во время работы над новым сезоном актеры здоровались друг с другом и немного общались. Кожевникова добавила, что у них нет друг к другу претензий, конфликтов больше не возникает, передает Starhit.
13 апреля в эфир выйдет «Универ. 15 лет спустя», ставший третьим по счету проектом — продолжением знаменитого российского сериала «Универ». Что о нем известно — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее Арарат Кещян оказался в центре скандала: у женатого артиста есть внебрачный сын, существование которого он все это время скрывал. Как рассказала Эльвира Кретова, называющая себя бывшей возлюбленной Кещяна, актер отказался от ребенка сразу после рождения и проявлял минимальный интерес к его жизни.