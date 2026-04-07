Александр Феклистов ответил на сообщение о своей смерти

Михаил Ширвиндт, сын Александра Ширвиндта, опубликовал новый выпуск «Гаража», снятый в память о бывшем участнике проекта Игоре Золотовицком. В ходе беседы Михаил заявил, что Александр Феклистов скончался. Актёр, известный по роли в сериале «Сваты», записал видеообращение с ответом, которое включили в выпуск «Гаража».

В рамках программы Ширвиндт пригласил в гости троих друзей — Юрия Стоянова, Ивана Урганта и Александра Жигалкина. Во время общения с ними Михаил вспоминал Игоря Золотовицкого, а также других актёров, которые, как он сказал, тоже ушли из жизни. Александр Феклистов упрекнул коллегу и подчеркнул, что тот рано его «похоронил».

«Донеслось до меня, Михаил Александрович, что в своей записи "Гаража" ты меня тоже похоронил вместе с нашими друзьями. Так вот, сообщаю тебе, что я жив, здоров. Жду и рад тебя всегда видеть», — подчеркнул 70‑летний артист.

Ранее Михаил Ширвиндт и его супруга Анастасия трогательно высказались о смерти Игоря Золотовицкого.

