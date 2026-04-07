85-летняя актриса на критику ответила перевоплощением

Американская актриса Донна Миллс ответила на критику внешности перевоплощением в старуху. Видео она опубликовала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

85-летняя звезда сериала «Узлы судьбы», которая регулярно делает яркие мейкапы, отреагировала на комментарий одного из пользователей сети. Тот заявил, что знаменитость слишком много красится.

В свою очередь, артистка подчеркнула, что у стиля нет срока годности. Вместе с тем она перевоплотилась в карикатурно-стереотипный образ бабушки — с седым пучком, в белой блузе с рюшами, очках в проволочной оправе и с жемчужным ожерельем.

«Вы хотели, чтобы я так выглядела?» — возмутилась она.

