Человек-ураган: лучшие роли Джеки Чана

Джеки Чану - человеку с мировым именем, поистине ставшим нарицательным - исполнилось 72 года. Не так много актеров, чья фильмография стала бы такой же энциклопедией трюкового искусства, как у Джеки Чана. Он переписал правила жанра "экшн" в кино. "РГ" вспоминает лучшие роли актера.

© Российская Газета

Джеки Чан играет Вонг Фэйхуна - молодого юнца-сорванца, которого отец отправляет к дяде осваивать специфическую вариацию искусства кунг-фу. Название "Пьяный мастер" картина получила, потому что в процессе драки наставники имитируют движения человека в состоянии алкогольного опьянения - и сами нередко употребляют алкоголь прямо в ходе боя. Естественно, это комедийный прием, который не имеет ничего общего с реальным боевым искусством - из кунг-фу в фильме позаимствовали некоторые постулаты философии и приемы.

Комедийный персонаж Джеки Чана имеет реального прототипа, не имеющего ничего общего с таким оригинальным стилем драки, как в фильме. Хуан Фэйхун - реальная фигура китайской истории, мастер единоборств. Он стал героем китайского фольклора и много раз появлялся в фильмах и телевизионных программах Гонконга. Именно он заложил основы стиля ушу под названием "хунгар".

Кадр из фильма "Кулак дракона"

А Джеки Чан… Джеки Чан во время съемок этого фильма получил большую свободу действий. Все повадки своего героя он придумывал сам.

Во время съемок Чан неудачно упал со стола на пол и сильно поранил глаз, чуть не лишившись его. В больнице ему наложили швы, но шили не иглами, а используя электрическое оборудование - актер наотрез отказался от игл.

"Полицейская история" (1985)

Сам Джеки Чан называет эту ленту своей лучшей работой. И есть за что. Все трюки выполнены без страховки и компьютерной графики. Помните, как в одной из сцен он ехал за автобусом, зацепившись за него красным зонтом? А финальную драку в торговом центре?

Именно в "Полицейской истории" Джеки Чан раскрылся как режиссер и сформировал собственный стиль - в нем смешались и правила комедии Чарли Чаплина, и наследие Брюса Ли, с которым его так часто сравнивали. Именно в "Полицейской истории" на первый план вышла работа актера с бытовыми предметами - и использование их в постановке хореографии сцен и трюков.

Кадр из фильма "Круче некуда"

На съемках Джеки Чан получил ожоги, вывихи и переломы. Но результат до сих пор считают эталонным образцом городского боевика. Успех "Полицейской истории" в прокате и у зрителей привел к трем продолжениям, одному спин-оффу и двум перезагрузкам.

Квентин Тарантино называет своей любимой частью третью - ее он включил в список двадцати лучших фильмов, вышедших с 1992 года.

"Разборка в Бронксе" (1995)

Первые гонконгские фильмы Джеки Чана были известны на Западе лишь узкому кругу ценителей. Но боевик "Разборка в Бронксе" изменил все. Этот фильм попал в американский прокат и "разорвал" кассы местных кинотеатров.

Режиссер Стэнли Тун снял его с минимальным возможным бюджетом. Канадский Ванкувер тут удачно прикинулся нью-йоркским районом Бронксом - кстати, первоначальное название "Разборка в Ванкувере" изменили именно американские продюсеры, которые решили, что под "локальным" названием картина больше соберет в прокате.

Кадр из фильма "Час пик 2"

Бретт Ратнер предложил Чану сыграть напарника болтливого американца-детектива в исполнении Криса Такера. Взаимодействия между невозмутимым (внешне) гонконгским инспектором Ли и неугомонным Джеймсом Картером из Лос-Анджелеса превратили фильм в народный блокбастер.

"Доспехи Бога" (1986)

Этот фильм Джеки Чан называет самым тяжелым в своей актерской карьере. Во время съемок прыжка с крепостной стены на дерево он сорвался, ударился головой о камни и чудом выжил. Перенес операцию по трепанации черепа.

Кадр из фильма "Доспехи Бога"

А вообще фильм "Доспехи Бога" - это своеобразный ответ Джеки Чана франшизе про "Индиану Джонса": здесь герой-авантюрист ищет мистические реликвии, попутно сражается с бандитами - и в африканских джунглях, и на стройках где-то в Европе.

У фильма "Доспехи Бога" (1986) есть два сиквела: "Доспехи Бога 2: Операция Кондор" (1991) и "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак" (2012).