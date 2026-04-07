Актриса из «Друзей» Лиза Кудроу рассказала, что ее считали «лишней» в сериале

Американская актриса и продюсер Лиза Кудроу призналась, что ее считали «лишней» в ситкоме «Друзья» и называли «шестой подругой».

© Вечерняя Москва

По словам знаменитости, в детстве у нее почти не было друзей, а в сериале, даже после его популярности, она была «странным» дополнением к основной пятерке героев.

— Никому до меня не было дела. В некоторых отделах моего агентства меня просто называли «шестой подругой». У них не было никакого видения моего будущего и никаких ожиданий относительно того, какой может быть моя карьера. Все сводилось к чему-то вроде: «ну и повезло же ей, что она попала в этот сериал», — поделилась артистка в беседе с изданием Independent.

