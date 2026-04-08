Сергей Рост рассказал, почему злодеев играть интереснее

В День смеха на экраны страны вышел российский фильм «Королёк моей любви» – комедия в болливудском стиле в жанре масала – смеси боевика, мелодрамы и комедии с песнями, танцами и драками. Есть в нём отсылки не только к индийским фильмам, но и к «Тёмному рыцарю», «Десперадо», «Джокеру», «Голому пистолету» и даже «Джеймсу Бонду». Автором сценария фильма стал Демис Карибидис. Он же сыграл в фильме роль полицейского Рамаша, который сражается с преступником Шамаром в исполнении Михаила Галустяна. Их противостояние приводит к открытию семейной тайны. В Нижнем Новгороде фильм представил исполнитель роли начальника полиции Сергей Рост. Он рассказал о работе над картиной и о том, что сегодня хочет видеть зритель. Родом из детства – Сергей, было время, когда индийские фильмы были самым любимым зрелищем в стране. Радж Капур, «Зита и Гита», «Танцор диско», Митхун Чакраборти, огромные очереди в кинотеатры… Потом их вытеснили турецкие сериалы, а сейчас вновь появился интерес к индийскому кино. Чем оно так манит зрителей? – Индийское кино доброе, светлое, сказочное. В нём добро побеждает зло, светит солнце, поют песни. Там герои умирают, но воскресают, есть любовь, дружба. И сегодня такое кино позволяет людям забыть про проблемы и просто отдохнуть. – Каким было ваше знакомство с индийским кино? – Это было ещё в детском саду. А потом помню, как мы отдыхали с родителями на Азовском море, и там был открытый кинотеатр, без крыши. Тепло, сверчки поют, вдалеке шумит море, а мы смотрим «Зиту и Гиту», и я плачу, смеюсь и верю абсолютно этим героям.

– Сегодня люди стали прагматичными, не верят в сказки, а тут: «О! Ты мой потерянный в детстве брат!» и драки с нарушением законов гравитации… – Это культурные традиции. Ты их либо принимаешь, либо нет. Японцы в театре кабуки и сегодня выступают в масках, а в индийских фильмах обязательно должна быть история с разлучёнными детьми, борьбой добра со злом, девушкой, которую насильно выдают замуж. Это такие кубики, из которых собирается пирамида новой истории. Знатоки индийского кино увидят в «Корольке» множество отсылок к любимым фильмам, а для остальных он станет погружением в весёлый мир индийского кино с его наивными чудесами и вихрем радости. – Ваш герой – начальник полиции, чем-то напомнил Веркару из фильма «Сердца трёх». Каким его увидели вы? – Мой герой – двуличный полицейский. Перед всеми он – идеальный начальник, правильный полицейский, патриот своего города, самый честный человек на свете, хоть и склонный к истерикам, а с другой… Сыграть его было интересно. Злодеев вообще играть куда интереснее, чем положительных героев (хитро улыбается).

Слияние культур

– Фильм снимали в Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре, на фоне храмов и дворцов. Каково оно – снимать фильм в Индии? – Соприкосновение с культурой Индии великолепно! В России всегда была особая любовь к Индии, ко всему индийскому. Многие даже отправлялись туда, чтобы достичь просветления. Мне было очень интересно побывать в храмах, но жара и еда с огромным количеством приправ не для меня. Там нет холодильников, и пищу посыпают приправами, чтобы отсрочить гниение. Именно поэтому мясо в Индии – роскошь, его нужно или срочно съесть, или выбросить. Поэтому там многие вегетарианцы (вздыхает). – А как вам удалось в фильме совместить отечественный и индийский юмор? – Это само собой происходит, какой-то химический процесс. С одной стороны, мы играем в наблюдение за тем, что видели в индийском кино, но если присмотреться, то мы делаем это иронично! Тут нужна ирония, но в то же время огромное уважение к чужой культуре и традициям через любовь к стране и её жителям. И нам это, думаю, удалось. Фильм получился ярким, красивым, музыкальным и очень смешным.

Если серьёзно

– А ведь вы не только юморист, но и блестящий драматический актёр. Пример – недавний фильм «Вертинский» или «Первые». Что для вас значат работы в исторических фильмах? – Мне очень дороги эти фильмы. Они создавались долго и сложно. Сценарий «Вертинского» был написан в 2013 году. Мне позвонили Дуня Смирнова и Анна Пармас и сказали, что написали роль для меня и съёмки скоро начнутся. Но потом съёмки отложились. Мы долго ждали, но в итоге всё отсняли, и получилась невероятная картина. Скажу ещё про «Королька». Обещаю, что зрители получат от фильма огромное удовольствие и ощущение, словно они отдохнули в солнечной стране. И, конечно, вам понравится музыка из фильма. Её написал хорошо знакомый поклонникам Comedy Club Production Зураб Мутуа. А в фильме она кажется абсолютно народной индийской музыкой. Тем более что её переложили на хинди. А лейтмотивом картины стала легендарная песня «Джимми, Джимми, ача, ача» из фильма «Танцор диско» с Митхуном Чакраборти. – В списке ближайших ваших премьер фильм с забавным названием «Никогда не спасайте котиков». Что это за картина, про которую почти ничего не известно? – Хороший вопрос! Бывают такие фильмы, что я даже не знаю, что я там снимался. Это для меня удивительно. Недавно случайно в поезде я прочитал сообщение продюсера, он сообщил, что вышел фильм со мной. Показывает мне отрывок, а я там даже не снимался! Они просто взяли моё лицо, мою фигуру, через искусственный интеллект пропустили, и получился небольшой эпизод, где смерть с косой приходит за моим героем. Получается, я и там снимался! – И вы не возмутились, не нашумели, не подали в суд? – Нет, я не буду тратить на это время. Ещё чего!