В новом сериале Ольга Ломоносова сыграла гипнотизера

На платформе ВГТРК СМОТРИМ сегодня, 8 апреля, появится сериал "Выход". Психологическая драма рассказывает историю о гипнотерапевте. Главную роль сыграла Ольга Ломоносова. Сценарий написан на основе реальных кейсов практикующего психолога, который стал прототипом главной героини.

По сюжету после сеанса гипноза, выйдя от врача Софии Дориной, ее пациентка убивает своего жениха. София - под следствием, к делу проявляют повышенный интерес журналисты. А вскоре странно начинают себя вести и другие пациенты, а также сын Дориной. София начинает искать ответы в собственном прошлом.

Ольга Ломоносова, исполнительница роли Софии Дориной, рассказывает:

"В основе истории лежит интересная, на мой взгляд, дилемма. Что важнее: сохранить все профессиональные рамки, даже если клиент не исцеляется, или рискнуть и сделать для него что-то особенное, но попасть в сложную этическую и профессиональную ситуацию? Мне кажется, для зрителя будет интересна судьба женщины, сделавшей саму себя, которая, несмотря на профессиональный успех, хочет жить, как все обычные люди, и быть счастливой".

В ролях также: Евгений Романцов, Алексей Фатеев, Алена Гончарова, Анастасия Микульчина, Сергей Чикин, Василиса Немцова, Нериюс Манкус, Сергей Масленников, Ангелина Тихонова и другие. Режиссер Оксана Барковская.

Премьера сериала состоялась в марте, в конкурсе Пятого юбилейного фестиваля стриминговых сервисов Original+.