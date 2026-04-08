Кирилл Зайцев рассказал о главном в жизни и в кино

В Волгограде состоялась презентация семейного фильма «Моя собака – космонавт», приуроченная ко Дню космонавтики. Гостем вечера стал актер Кирилл Зайцев, исполнивший роль отца главного героя кинокартины – мальчика Миши. Корреспондент «Волгоградской правды.ру» одной из первых увидела фрагменты трогательной истории о дружбе ребенка и собаки и пообщалась с артистом.

Космос, мечта и семья

День космонавтики отмечается во всем мире 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый в истории орбитальный полет вокруг Земли, продлившийся 108 минут. С тех пор эта дата стала символом начала пилотируемой космонавтики.

Этому событию в истории космоса предшествовала большая работа. В том числе, участвовали в ней и наши четвероногие друзья. Об этом рассказывает кинокартина «Моя собака – космонавт». Главный герой – школьник Миша, который учится обретать друзей. Его родители увлечены работой – они трудятся во благо науки страны. Однажды Миша встречает бездомную собачку, вместе им предстоит пройти длинный путь, преодолевая сложности, чтобы сохранить веру в мечту и научиться доверять миру.

Отца главного героя сыграл Кирилл Зайцев – режиссера, актер театра и кино. Родился Кирилл в Волгограде, здесь же он начал заниматься творчеством. Затем переехал в Москву, где продолжил карьеру.

– Вы хотели сыграть папу Миши, почему?

– Фильм рассказывает о космосе, о наших достижениях. Но все же это кино о людях и о семье. О выборе и ценностях, о поступках, как нам кажется, верных в определенный момент жизни… Мечта, которая преодолевает все страхи, – эта тема была мне интересна, эта тема поднимается в фильме. К тому же, у меня растет сын – ему сейчас 7 лет, и главный герой фильма лишь немного его старше. Мы должны понимать, что всегда важно оставаться родителями, важно быть мамой и папой.

– Какую мысль зритель должен унести с собой из зала?

– Хотелось бы, чтобы зритель задумался, сколько времени мы уделяем близким в погоне за мечтой. На мой взгляд, самое главное в этом фильме – любовь, верность и поддержка. И какие бы высокие цели мы ни ставили перед собой, настоящего успеха человек сможет достичь только тогда, когда будет знать, что дома его ждут и любят.

Диалог о главном

Юный волгоградец Миша, которого зовут также, как и главного героя кинокартины, пришел на презентацию фильма вместе со своей мамой.

«Мне очень нравится, что собака полетела в космос, – говорит Миша. – Я тоже хочу, чтобы у меня была собака, я ее также назову Белка. Для моей семьи 12 апреля, День космонавтики, очень важная дата – ведь мой дядя связан с космосом. Еще я знаю, что Юрий Гагарин полетел в космос в 1961 году. Я хочу еще больше знать о космосе, мне это интересно».

– Кирилл, какими чертами наделен ваш герой?

– Я, конечно, что-то перенес в роль от моего отца и деда. Настроиться мне помогала песня, это я взял у моего деда–у него на любую ситуацию была песня. Я пытался создать образ человека, который и занимается воспитанием сына, и ведет дело, требующее высокой ответственности. Ситуация на работе отражается на поведении моего героя в семье, и эти две жизненные линии перекликаются в фильме.

– Как вы выбираете для себя проекты, в которых участвуете?

– Меня должна волновать тема и персонаж, которого я буду играть, в нем должно быть что-то человеческое. По фильму, отец Миши – военный, и он должен постоянно присутствовать на космодроме. А его мама – геолог. Они, как моряки дальнего плавания, а ребенок предоставлен самому себе. И ему хочется добра, и он находит собаку. В кино нам показывают сцены, которые редко происходят в жизни. Но в хорошем кино иных ситуаций и не должно быть…

После интервью актер еще около часа общался с волгоградцами: раздавал автографы, фотографировался и отвечал на вопросы зрителей.

«Важно привить молодежи любовь к истории, – говорит волгоградка Елена. – И важно научить молодежь мечтать и достигать целей. Такие добрые фильмы, как «Моя собака – космонавт», одни из тех, которые помогу т вселить в душу ребенка мечту. Такие фильмы важно показывать подрастающему поколению – такое кино воспитывает и развивает».

В преддверии Дня космонавтики Волгоград стал центром притяжения доброго семейного кино. Зрители уходили с автографом и, кажется, с легкой верой в то, что даже маленький шаг может сблизить тех, кто давно этого ждал.