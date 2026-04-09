Питер Динклэйдж сыграет во втором сезоне сериала «Чужой: Земля»

По данным Deadline, звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж получил роль во втором сезоне сериала «Чужой: Земля». Кого именно акёт рсыграет, не раскрывают.

Шоураннером второго сезона вновь выступит Ной Хоули, создатель «Фарго» и «Легиона». К главным ролям должны вернуться основные актёры шоу: Сидни Чендлер, Тимоти Олифант и Алекс Лоутер.

Действие сериала разворачивается на Земле в 2120 году, за два года до событий оригинального фильма. Первый сезон шоу вышел прошлой осенью и собрал противоречивые отзывы зрителей — финальный эпизод получил скромные 6,2 балла от аудитории за скомканный сюжет, несвязность и отсутствие харизматичных персонажей.

Съёмки продолжения стартовали ещё в начале марта. То есть они идут уже чуть больше месяца.