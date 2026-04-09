Энтони Маки и Дафни Кин сыграют главные роли в экшен-триллере Barracuda

По данным Deadline, Энтони Маки и Дафни Кин исполнят главные роли в экшен-триллере Barracuda. Первый известен по роли Сокола в киновселенной Marvel, а Кин играла X-23 в «Логане», «Дэдпуле и Росомахе».

Когда Карл, бывший контрабандист с мрачным прошлым, врывается в ночной клуб в Мексике, чтобы спасти Джоди, похищенную девочку-подростка, он запускает цепную реакцию, которая растягивается на 100 миль смертоносных дорог, ведущих к границе США. Побег превращается в скоростную гонку, когда Карл убивает брата безжалостного владельца клуба и угоняет его любимый Plymouth Barracuda 1973 года выпуска.

Режиссёром ленты выступит Нил Бёргер, снявший «Области тьмы» и «Иллюзиониста». Сценарий написали Адам Мейсон и Саймон Бойс. Дату выхода ленты не называют.