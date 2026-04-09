Иэн Маккеллен рассказал о съемках с Джонни Деппом в фильме «Рождественская песнь»

Британский актёр Иэн Маккеллен поделился своими впечатлениями от работы с Джонни Деппом. Звезда «Властелина колец» снимался с коллегой в фильме «Рождественская песнь» по мотивам рассказа Чарльза Диккенса.

Маккеллен признался, что ему очень понравилось сниматься с Деппом в одном проекте. Актёр назвал своего коллегу невероятно смешным человеком, в которого просто невозможно не влюбиться.

Джонни Депп невероятно хорош. Искрящийся, смешной, дерзкий, серьёзный — всё вместе одновременно. Съёмки были настоящим праздником любви, если честно. Он меня очаровал, очень отзывчив на просьбы своих коллег-актёров. На съёмочной площадке царила прекрасная атмосфера.

«Рождественская песнь» расскажет о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь. Премьера фильма состоится 13 ноября 2026 года вместе с Деппом и Маккеленом в ленте сыграл Трэмелл Тиллман («Разделение»).