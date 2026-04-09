Ушел из жизни заслуженный артист РФ Виктор Яковлев

Умер заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев. Об этом сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина - филиала Национального драматического театра России.

"Не стало настоящего артиста, размышляющего, думающего, ищущего, человека большого таланта и большого сердца", - говорится в публикации.

Мужчина умер из-за последствий тяжелой болезни.

Виктор Яковлев родился в 1951 году в Уфе. Окончил ГИТИС в 1975 году. С 1979 года служил в Псковском академическом театре драмы.

Профессиональная деятельность Яковлева не ограничивалась работой в театре. За годы карьеры он снялся в 23 фильмах и сериалах. В их числе - "Закон тайги", "Берлинская жара", "Улицы разбитых фонарей" и другие.