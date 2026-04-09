«Некиногеничный» герой: Жан-Полю Бельмондо могло бы исполниться 93 года

Жану-Полю Бельмондо 9 апреля могло бы исполниться 93 года. Он родился в 1933 году, в коммуне Нёйи-сюр-Сен департамента Сена, неподалеку от Парижа. Его мама была художницей, а папа - скульптором. Но, несмотря на то что с самого детства он был окружен французской богемой, в юности Бельмондо увлекался спортом - футболом и особенно боксом.

Занятия закалили его характер. Бельмондо на первых порах своей карьеры пришлось проявить все то спортивное упорство, на которое он был способен. Когда юноша поступил в Парижскую консерваторию драматического искусства, он столкнулся с критикой. Преподаватели пророчили ему карьеру комического актера второго плана, а его оригинальную внешность называли "некиногеничной". Парадоксально, но именно его внешность - он был красив, но не как человек "с картинки", этакий простой встречный - принесла ему успех.

После выпуска он работал в театре, а в кино дебютировал в 1956 году. За свою пятидесятилетнюю карьеру Жан-Поль Бельмондо снялся в 95 фильмах и попробовал себя во всех жанрах кино - от экспериментов представителей французской "новой волны" до кассовых блокбастеров. Но эпизодические роли, с которых он начинал, часто вырезали из фильмов.

С Годаром он впервые поработал отнюдь не на съемках легендарного фильма "На последнем дыхании". Впервые они встретились на площадке, когда делали короткометражку "Шарлотта и ее Жюль", посвященную Жану Кокто. На протяжении всей двенадцатиминутной картины хмурый и нарциссический молодой человек - Жюль, герой в исполнении Бельмондо - путано объяснялся девушке, которая от него ушла (Шарлотте, роль которой исполняла Энн Коллетт), в любви…

После съемок этого фильма Бельмондо ушел в армию - и вернулся в кино только после демобилизации. Вместе с Джин Себерг, молодой американской студенткой, обосновавшейся в Париже, Жан-Поль Бельмондо снялся в дебютном полнометражном фильме Годара - "На последнем дыхании" - картине, ставшей манифестом "новой волны" и одной из самых культовых в мире кино.

Главный герой, Мишель Пуакар, в его исполнении - человек совершенно нового типа, идеальный киногерой для молодого поколения конца 1950-х. Это омерзительно обаятельный хулиган, убийца и автоугонщик. Он живет одним днем и презирает любые условности, а поклоняется - "крутому парню" Хамфри Богарту, звезде "Касабланки".

Это самый известный фильм Бельмондо, без сомнения. У Годара он еще снимается в музыкальной комедии "Женщина есть женщина" и в "Безумном Пьеро". В обоих фильмах главные женские роли исполнила блистательная Анна Карина. Если в "Женщина есть женщина" Бельмондо - друг семьи, забавный и в общем-то безобидный, но, как водится у французов, харизматичный малый, то в "Безумном Пьеро" он играет уставшего от жизни Фердинанда, в прошлом имевшего жизнь, чем-то похожую на жизнь Мишеля Пуакара… Но ни в "Пьеро", ни в "На последнем дыхании" его героя не ждет счастливый финал…

Бельмондо сотрудничал с Луи Малем (кинокартина под названием "Вор"), Франсуа Трюффо ("Сирена с Миссисипи", в которой он снимался вместе с красавицей Катрин Денев) и Аленом Рене (кинокартина о русском авантюристе под названием "Стависки"). В героях Бельмондо - богачах или авантюристах, а то и богачах и авантюристах сразу - много иронического по отношению к стереотипам и мифам о "крутых парнях". Но при этом все в высшей степени живо и правдоподобно.

А с фильмом "Вор" у него вышла вот какая история. В середине 1960-х Жан-Поль Бельмондо, уже будущий кумир французского кино, оказался на съемочной площадке Луи Маля - режиссера "новой волны", с которым до того не работал. По словам актера, он давно уважал постановщика за отсутствие случайных или глупых фильмов. Маль предложил Бельмондо роль, от которой тот не смог отказаться: сыграть анархиста-грабителя по прозвищу "Вор" - героя, чем-то похожего на французскую версию пушкинского Дубровского.

"Я обнаружил в себе что-то общее с этим Рэндалом, - позднее записывал в своих мемуарах актер, - Выходец из разоренной буржуазной семьи, он пускается в крупное воровство не только чтобы выжить, но и чтобы подорвать установленный порядок и мораль. Я сохранил его серьезность, его темные стороны. Я не делаю из него веселого Арсена Люпена в невероятных приключениях".

На площадке Бельмондо оставался верен себе: дурачился и ставил в тупик партнершу Франсуазу Фабиан. Та знала его еще по Консерватории. Но теперь, видя его безалаберность, она была потрясена. Актер признавался, что, разумеется, он дразнил ее и этим развлекался как мог.

А она, как и зрители в будущем, недоумевала: как ему удается за минуту переходить от шутовства и комизма к циничной серьезности и обреченности своего героя, к его жизненной философии. Действительно, критики, привыкшие к его хулиганскому амплуа, не приняли такого образа. Бельмондо заявил в своей книге воспоминаний: для публики он обязан сохранять амплуа "буффона, гимнаста-комедианта и чокнутого исполнителя".

"Спустя годы "Вор" будет реабилитирован, - напишет актер в своих мемуарах, - но мне уже все равно. Слишком поздно. А тогда это меня здорово разозлило".

К концу 1980-х годов, устав от кино, он вернулся на театральные подмостки. А в 1989 году он, наконец, получил главную французскую кинопремию "Сезар" за лучшую мужскую роль в драме Клода Лелуша "Баловень судьбы". В феврале 2015 года Бельмондо объявил о завершении своей карьеры в кино. В 2016 году Венецианский кинофестиваль наградил его почетным "Золотым львом" за вклад в кинематограф.

Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября 2021 года в Париже.