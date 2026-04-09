CNN поспешил похоронить звезду «Назад в будущее» Майкла Дж. Фокса

Американский телеканал CNN опубликовал видео под названием «Вспоминая жизнь актёра Майкла Дж. Фокса». Ролик посвящён памяти звезды культовой трилогии «Назад в будущее», несмотря на то что артист жив.

На ситуацию отреагировал сам Майкл Дж. Фокс. Он порадовал фанатов сообщением в соцсетях, что он ещё живой и что не знает, как реагировать на видео, опубликованное на авторитетном телеканале.

Как вы реагируете, когда включаете телевизор, а CNN сообщает о вашей смерти? Вы: (А) переключаетесь на другой телеканал, (Б) обливаете себя обжигающе горячей водой и если больно, то, значит, всё в порядке, (В) звоните жене, надеясь, что она обеспокоена и успокаиваете её, (Г) расслабляетесь, это происходит раз в год, (Д) спрашиваете себя: «Что за чертовщина? Я думал, мир рушится, но, видимо, это только я, хотя со мной всё в порядке». С любовью, Майк.

После случившегося издание People попросило комментарий у CNN. В ответ администрация телеканала заявила, что сюжет был опубликован по ошибке и авторы удалили его со всех платформ, попросив прощения у Майкла Дж. Фокса и его семьи.

В 1998 году стало известно, что Майклу Дж. Фоксу диагностировали болезнь Паркинсона. С тех пор артист всё меньше появлялся на экранах, играя исключительно небольшие роли. В 2020 году он написал в своей биографической книге о завершении актёрской карьеры — заболевание слишком сильно мешало ему заучивать реплики и находиться на съёмочной площадке. При этом звезда «Назад в будущее» появился в третьем сезоне сериала «Терапия» с Харрисоном Фордом, где также поднимается тема борьбы с болезнью Паркинсона.